Одна людина загинула, двоє постраждали внаслідок ДТП у Запоріжжі. Легковик вдарився в авто, його винесло на зустрічну смугу і викинуло на тротуар з пішоходами. Жінка-перехожа загинула на місці. А водія та його пасажирку доправили до лікарні.

Кермувальник був нетверезим, його затримали.