У Запоріжжі п’яний водій скоїв смертельну ДТП [ Редактировать ]
Одна людина загинула, двоє постраждали внаслідок ДТП у Запоріжжі. Легковик вдарився в авто, його винесло на зустрічну смугу і викинуло на тротуар з пішоходами. Жінка-перехожа загинула на місці. А водія та його пасажирку доправили до лікарні.
Кермувальник був нетверезим, його затримали.
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