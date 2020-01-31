ДП "КТО" не только бесспорный лидер контейнерного рынка Украины, но и предприятие с высоким уровнем социальных стандартов. В 2019 г. ДП "КТО" стал номинантом конкурса среди частных и государственных стивидорных компаний, который проводился под эгидой Профсоюза работников морского транспорта Украины (ПРМТУ). ДП "КТО" занял первое место среди частных компаний за лучший Коллективный договор. Этого удалось достичь благодаря успешному менеджменту и высоким производственным показателям.

Поскольку, наша компания является дочерним предприятием немецкого холдинга HHLA, мы в своей работе придерживаемся высоких европейских стандартов ведения бизнеса. В основе деятельности компании заложены принципы комплаенса, т.е. строгого соблюдения действующего законодательства Украины, законов и правил поведения на рынке, справедливого отношения к клиентам, противодействия коррупции. Наши сотрудники следуют установленным этическим нормам поведения. В компании действуют системы социального и экологического менеджмента, безопасности и охраны труда. Мы создаем престижные и высокооплачиваемые рабочие места и даем уверенность в завтрашнем дне, - подчеркнул генеральный директор Анастас Коккин.

Компания развивается, технически перевооружается, внедряет самые современные технологии для постоянного повышения уровня сервиса. Сейчас на стадии внедрения современный высокотехнологичный веб-портал, направленный на упрощение и систематизацию работы, как контейнерных линий, так и экспедиторов, которые являются клиентами ДП "КТО". Внедрение веб-портала компании позволит начать поэтапный переход на электронный документооборот.

По словам председателя профсоюза компании Александра Шутурминского, высокие социальные стандарты, созданные для сотрудников ДП "КТО", это результат взаимопонимания, которое достигается в результате постоянного диалога и сотрудничества между администрацией и профсоюзом.

Сегодня в коллективе трудится 467 человек, и каждый из них чувствует мощную социальную защиту, предусмотренную Колдоговором. При составлении этого документа, в разработке которого принимали участие не только профсоюзные активисты, администрация, но и весь коллектив, учтено все: медицинская страховка, материальная помощь, санаторное лечение, материальное поощрение к праздникам, дотация к пенсиям неработающим ветеранам и т.д. Практически все наши сотрудники-специалисты высокой квалификации, средняя зарплата которых- более 33 тыс. грн. в месяц, - подытожил А. Шутурминский.

Для нас очень важно, отметил председатель ПРМТУ Михаил Киреев, что морские профсоюзы Украины подписали Меморандум с ETF и ver.di о сотрудничестве. "Мы стараемся перенимать опыт наших немецких коллег..Сегодня мы привезли их на одно из лучших предприятий отрасли, чтобы они воочию увидели, каких результатов могут добиться администрация и профсоюз, если они заботятся о материальном благополучии и комфортных, безопасных условиях труда своих сотрудников".

По словам Морского координатора ver.di (объединение немецких профсоюзов) Роберта Хенгстера делегации было важно посетить терминал и узнать, как работает немецкое предприятие в Украине, какое социальное обеспечение у его сотрудников. "Ver.di, как и ПРМТУ входит в ETF, мы работаем, как социальные партнеры. Очень важно, что позиция профсоюза и администрации компании совпадают; это хороший пример социального партнерства. В дальнейшем, если компания рассчитывает на повышение производительности, то необходимо дополнительно обучать сотрудников в соответствии с новациями на предприятии".

В ходе обсуждения темы президент Европейской федерации транспортников Френк Морилз отметил:

Достойное экономическое развитие должно сопровождаться конструктивным диалогом между работодателем и профсоюзом, результатом которого являются хорошие условия труда, закрепленные в коллективном договоре. Это, в частности, мы видим, на примере ДП "КТО". Не случайно этот Колдоговор был признан лучшим в отрасли, поскольку он предусматривает для работников достойные социальные гарантии и безопасные условия труда. Результат этого труда является вкладом в развитие экономики Украины.

Напомним, по итогам 2019 г. ДП "КТО" переработал без малого 5 млн. т контейнерных и генеральных грузов. При этом контейнеров перевалено 391,4 тыс. TEU (+15,8% к уровню 2018 г.), что составляет более трети всего объёма, переработанного отечественными терминалами.

ДП "Контейнерный Терминал Одесса" - бессменный лидер контейнерного рынка Украины.