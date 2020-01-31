Киев предлагает море интересных возможностей и речь не только о карьерных перспективах. Он представляет собой быстроразвивающийся мегаполис, который способен конкурировать с ведущими европейскими городами. Собственно это и стало одной из причин, по которой многие международные компании открывают свои представительства и филиалы на его территории. В поисках лучших условий для жизни ежегодно в украинскую столицу перебирается множество жителей других городов и даже стран, отчего востребована продажа квартир в Киеве (http://dom.pliz.info/).

Столичный рынок пестрит интересными и заманчивыми предложениями. В зависимости от финансовых возможностей, можно присмотреть более скромные квартиры на окраине города или же отдать предпочтение роскошным апартаментам в самом центре. Более того, большой выбор представлен как на первичном, так и на вторичном рынке. Вот уже долгое время они соревнуются между собой по части привлекательности и по-прежнему сложно определить бесспорного лидера.

Первичный жилой фонд представлен современными жилыми комплексами. В большинстве случаев, это многоквартирные и многоэтажные дома. Изначально они возводились в более отдаленных или спальных районах. Во-первых, там было больше свободных территорий, а во-вторых, стоимость квадратного метра в новострое на окраине позволяла обзавестись качественным новым жильем куда большему количеству желающих. Однако со временем, подобные объекты начали все больше подступать к центральным районам, пока не заняли их.

Несмотря на активное строительство новых ЖК, вторичный фонд не сдает свои позиции. Он по-прежнему пользуется спросом у более взрослого поколения, которое не доверяет или просто не воспринимает новшества. Ему предпочтительнее приобрести квартиру в доме старой постройки и сделать в ней ремонт по своему усмотрению. При этом, на рынке вторички есть уже отремонтированные жилые площади, где заменены все коммуникации, обновлен дизайн и мебель, выполнены мероприятия по энергомодернизации и т.д.

Продажа киевских квартир осуществляется как самими собственниками, так и посредниками. Предложения от одних и вторых можно найти на всеукраинском портале недвижимости Dom.Pliz.Info. В каждом объявлении, опубликованном на сайте, есть полная характеристика объекта, включая его фото, действующие контакты автора публикации и уточнение, кто выступает продавцом. Естественно, указывается и актуальная цена, но в некоторых ситуациях может быть уместен торг.