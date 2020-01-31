Служба безопасности запретила въезд на территорию Украины российскому певцу Валерию Сюткину, который публично поддерживал аннексию Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов Российской Федерации, -говорится в сообщении.

В Службе безопасности объяснили, как работает система запрета въезда иностранным гражданам в Украину:

СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины;

Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба;

В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границе с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства")

При наличии информации о зарубежных артистов, нарушивших правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбы

Раньше сообщалось о том, что служба безопасности Украины закрыла въезд в страну для более пяти тысяч российских граждан.