СБУ запретила Сюткину въезд в Украину [ Редактировать ]
Служба безопасности запретила въезд на территорию Украины российскому певцу Валерию Сюткину, который публично поддерживал аннексию Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов Российской Федерации, -говорится в сообщении.
В Службе безопасности объяснили, как работает система запрета въезда иностранным гражданам в Украину:
- СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины;
- Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба;
- В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границе с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства")
- При наличии информации о зарубежных артистов, нарушивших правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбы
Раньше сообщалось о том, что служба безопасности Украины закрыла въезд в страну для более пяти тысяч российских граждан.
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