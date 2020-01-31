День святого Валентина один из самых праздничных и романтичных дней в году. Уже самое время подумать о подарках своей второй половинке. Об этом сообщает informator.

Если вы не хотите дарить какие-то банальные подарки, тогда самое время посмотреть наши рекомендации.

Деревянная карта мира

Если вы не знаете, что подарить человеку, у которого все есть, тогда вы можете подарить ему весь мир. Деревянная карта будет всегда напоминать вам о том, что эта планета открыта, как на ладони. Что может быть романтичней, чем рассматривая карту, мечтать о новых городах и странах, в которых вы побываете вместе.

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Совместный день в SPA

Хотите удивить любимую или любимого в День Святого Валентина, тогда подарите совместный отдых в SPA. Он станет потрясающим сюрпризом для вашей второй половинки, который вы будете помнить еще долгое время.

Футболка или свитшот с принтом

Крутой и не типичный подарок на 14 февраля тот, который ваш любимый человек будет использовать каждый день. Точнее - носить его на себе, вспоминая о вас. Стильный свитшот или яркая футболка - и вы точно удивите свою половинку.