Юлия Левочкина избрана членом Регламентного комитета ПАСЕ [ Редактировать ]
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина избрана членом Комитета ПАСЕ по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных дел. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Бюро Ассамблеи.
В Регламентный комитет Юлию Левочкину делегировала группа социалистов (SOC), которая является самой большой по численности политической группой в ПАСЕ.
Напомним, в понедельник, 27 января, Юлия Левочкина была переизбрана членом Мониторингового комитета ПАСЕ, в котором она является членом с 2012 года.
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