Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина избрана членом Комитета ПАСЕ по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных дел. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Бюро Ассамблеи.

В Регламентный комитет Юлию Левочкину делегировала группа социалистов (SOC), которая является самой большой по численности политической группой в ПАСЕ.

Напомним, в понедельник, 27 января, Юлия Левочкина была переизбрана членом Мониторингового комитета ПАСЕ, в котором она является членом с 2012 года.