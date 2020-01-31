Премію за порятунок крокодила пообіцяла влада індонезійської провінції Сулавесі. Два роки тому в одній із водойм острова місцеві жителі виявили крокодила, що потрапив у полон мотоциклетної шини.

Гумове кільце щільно охопило чотириметрову рептилію, а всі спроби зняти його були марними. Останні спостереження за хижаком показали, що покришка заважає йому не лише полювати та годуватися, але й навіть дихати.

Розмір винагороди не розголошують. До того ж місцева адміністрація попросила не братися за небезпечну справу аматорів.