Рятівників крокодила нагородили премією [ Редактировать ]
Премію за порятунок крокодила пообіцяла влада індонезійської провінції Сулавесі. Два роки тому в одній із водойм острова місцеві жителі виявили крокодила, що потрапив у полон мотоциклетної шини.
Гумове кільце щільно охопило чотириметрову рептилію, а всі спроби зняти його були марними. Останні спостереження за хижаком показали, що покришка заважає йому не лише полювати та годуватися, але й навіть дихати.
Розмір винагороди не розголошують. До того ж місцева адміністрація попросила не братися за небезпечну справу аматорів.
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