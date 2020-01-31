Частина українських парламентаріїв цього тижня працювали в Парламентській асамблеї Ради Європи. Про які результати можуть доповісти в Україні - знає Ірина Іванова.

У новий сесійний рік з новим президентом. Першим важливим рішенням асамблеї без інтриг і сюрпризів стало обрання головою ПАРЄ представника Бельгії Гендріка Дамса.

"Шановні колеги, я хочу ці два роки працювати разом з вами для досягнення результату, для відстоювання цінностей ПАРЄ. Сподіваюсь, після закінчення мого президентства, за два роки, ви зможете сказати, що я добре виконав свої обов'язки. Дякую і до роботи", - говорить Гендрік Дамс президент ПАРЄ.

На повну в роботу включилася українська делегація.

"Я поздравляю украинскую делегацию с возвращением", - говорить Емануеліс Зінґеріс, представник литовської делегації в ПАРЄ.

Це вперше представники новообраного парламенту відстоюють інтереси України в ПАРЄ. Осінню сесію делегація проігнорувала на знак протесту проти повернення російської делегації. Однак тактику вирішили змінити. Ця сесія принесла кілька важливих призначень для України. Олександра Мережка обрали одним із віце-президентів ПАРЄ, а членом моніторингового комітету - Юлію Льовочкіну.

"Мне оказала честь моя группа, опять выдвинула в мониторинговый комитет, я уже много лет там работаю. Этот комитет осуществляет наблюдение за выполнение обязательств стран членов Совета Европы, которые они на себя взяли при соединении к этой организации", - говорить Юлія Льовочкіна, представниця української делегації в ПАРЄ.

Українська делегація спробувала оскаржити повноваження російської - через невиконання резолюцій асамблеї та присутність у складі групи депутатів із чорного списку ЄС.

"Ми розуміємо, що можна очікувати різних результатів, адже тут дуже багато "лобі" іншої країни. Але те, що ми це вже зробили, і зібрали понад 30 людей, 40 людей, і не тільки з країн "Балтик", а ще й Хорватія ми маємо, Словакія, британці підтримали нас - це дуже важливо", - вважає Єлизавета Ясько, голова української делегації в ПАРЄ.

Спроба, вочевидь, була формальністю. Асамблея відкинула оскарження повноважень. Усі поправки, які пропонувала Україна, не підтримала. Залишила хіба про необхідність не визнавати анексію Криму.

"Росія сплатила свої внески, яких давно не сплачувала. Ми бачимо значний розвиток у питанні відносин з Україною, зокрема обмін заручниками, а саме: повернення Сенцова. Бачимо, що відновився нормандський формат, вкрай важливий для вирішення ситуації довкола України та Росії", - говорить Тіні Кокс, представник нідерландської делегації.

"Те, що тут відбулось, це, фактично, я не можу назвати це прощенням, але заплющили очі на всі ті проблеми, які є і з Україною, і з Грузією, і з багатьма іншими країнами", - говорить Сергій Соболєв, представник української делегації в ПАРЄ.

За розглядом цього питання пильно стежили російські ЗМІ.

У фокусі асамблеї також опинилися Білорусь, Польща та Лівія. Зокрема, ПАРЄ жорстко розкритикувала судову реформу Варшави. Асамблея ухвалила рішення відновити процедуру моніторингу Польщі. Такі заходи застосовують лише до країн, які регулярно порушують умови членства у Раді Європи. Польщу звинуватили в тиску на суддів. Така політика суперечить європейським нормам.

"Від 2015 року польська влада перевела судову систему під контроль виконавчої чи законодавчої. Чи навіть гірше - під контроль панівної більшості. І використала для цього всі можливі інструменти. На мій погляд, на наш погляд - це найгірша з форм політики. Нам усім треба триматися подалі від такої недемократичної та неетичної поведінки", - говорить Рія Умен-Рюійтер, представниця нідерландської делегації в ПАРЄ.

Схвалили також додатковий санкційний механізм, який застосовуватимуть проти країн-членів Ради Європи за серйозні порушення. При цьому - процедуру неабияк ускладнили. Тепер для покарання порушників необхідне рішення не тільки самої асамблеї, а й Комітету міністрів Ради Європи та генерального секретаря.

Та хай якими будуть механізми покарання, делегати з різних країн погоджуються - їх неможливо буде застосувати без політичної волі.