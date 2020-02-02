На Донбасі поранили трьох військових [ Редактировать ]
Трьох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Від початку доби ворог одинадцять разів бив по українських позиціях, зокрема, із мінометів важких калібрів та бронетехніки.
Про ситуацію на луганській ділянці фронту в матеріалі Руслана Смєщука.
Передові позиціїї в районі Попасної на Луганщині. Днями лінію фронта намагалися перетнути ворожі диверсанти. На щастя, іх вчасно побачили.
"Дуже гарно спрацювали, бо буквально вже підійшли в притик. І помогло. Просто це на спостережниках хлопці не спали, Добре продивилися. била група з трьох чоловік. Один пішов окрема, а друга разсредоточилась и намагалася пройти через одне таке місце. В селі де люди не живуть, там все заросле і важка місцевість. В них нічого не вийшло", - говорить Анатолій, військовослужбовець ЗСУ.
Наразі тут відносно спокійно. Військові розповідають, що періодично їх обстрілюють зі стрілецької зброї, але не дуже активно. А от із снайперською загрозою справа геть інша.
"Навпроти нас с того тижня почали працювати російськи снайпери. Бьють дуже точно, професіонально. Ми вже почали це відчувати по наших сусідах і справа і зліва. Наше завдання добре спостерігати за місцевістю, спробувати залізти в його думки - звідки він може бити", - говорить Анатолій, військовослужбовець ЗСУ.
Військові не гають часу, вдосконалюють навички та укріплюють позиції.
"Є адекватний дозвіл на застосування, але в основному ми не відповідаємо - немає потреби. Окрім спостереження ми також укріплюємо свої позиціїї. Розширюємо їх, і також займаємося інжинерним обладненням. Проводяться тренування із бойової тривоги - приведення підрозділу до бойової тривоги, Також підрозділ час від часу виїжджає на бойові стрільби із бойових машин та різної стрілецької зброї", - говорить Віталій, військовослужбовець ЗСУ.
Противник також укріплює свою оборону й облаштовує нові вогневі позиції.
"Інженерне обладненн не зупиняються, навіть в зимку в таку погоду. Ворог продовжує окопуватися, чутно звуки роботи по скобам. ставляться бруси і так далі. Ворог поперше вичіща, робить собі видимость а потім по посадках облаштовує, робить нові позиціїї", - говорить Віталій, військовослужбовець ЗСУ.
Крім того, бойовики активно використовують дрони-розвідники. І роблять це паралельно з безпілотниками ОБСЄ.
"В той час коли міссія ОБСЕ запускає свої летальні апарати, для контролем за режимом тиші, противник тим же часом запускає і свої БПЛА які так би мовити прикриваючись місєю ОБСЕ роблять аєророзвідку наших позицій - взрослій военний на улице, возле входа в блиндаж", - говорить Віталій Кирилов, військовослужбовець ЗСУ.
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