Дистанційне навчання для громадян Китаю та країн південно-східної азії хочуть запровадити в Міносвіти. Йдеться про студентів, які зараз не можуть приїхати до України. Відомство рекомендуватиме ВИШам перейти на таку форму навчання через поширення коронавірусу. Сьогодні відповідні документи надішлють усім закладам вищої освіти - повідомила міністр Ганна Новосад.

Нагадаю, за останніми даними, від коронаврусу померла 361 людина. 475 повністю одужали. Кількість інфікованих сягнула майже 17 з половиною тисяч людей.