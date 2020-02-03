В Міносвіти запровадять дистанційне навчання для громадян Китаю [ Редактировать ]
Дистанційне навчання для громадян Китаю та країн південно-східної азії хочуть запровадити в Міносвіти. Йдеться про студентів, які зараз не можуть приїхати до України. Відомство рекомендуватиме ВИШам перейти на таку форму навчання через поширення коронавірусу. Сьогодні відповідні документи надішлють усім закладам вищої освіти - повідомила міністр Ганна Новосад.
Нагадаю, за останніми даними, від коронаврусу померла 361 людина. 475 повністю одужали. Кількість інфікованих сягнула майже 17 з половиною тисяч людей.
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