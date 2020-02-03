Бармен сломал посетителю позвоночник при подаче коктейля [ Редактировать ]
В Москве в известном баре "Килл фиш" случилось происшествие. Известно, что при подаче экстремального коктейля бармен сломал позвоночник посетителю. Об этом сообщают в Telegram-канале "Mash".
Отмечается, 22-летний Еснат Адлейба недавно устроился в заведение и еще стажировался. Парень хотел испробовать экстремальный коктейль на 20-летнем посетителе.
Клиент выпил напиток в каске, а затем бармен должен был ударить по голове металлической кегой. Однако, работник не рассчитал свои силы и сломал парню три шейных позвонка (плюс тяжелый ушиб спинного мозга).
Заведено дело о нанесении тяжкого вреда здоровью.
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