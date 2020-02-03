Юрий Бойко: мы не видим решительных действий президента и парламента для мирного урегулирования конфликта на Донбассе [ Редактировать ]
Мы не видим решительных действий президента и парламента для мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом на Согласительном совете в Верховной Раде 3 февраля заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
Политик обратил внимание на интенсификацию обстрелов на востоке страны, в результате которых продолжают гибнуть люди.
"Мы не видим решительных шагов ни со стороны президента, ни со стороны парламента по мирному урегулированию конфликта. У "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть поэтапный мирный план решения конфликта на востоке Украины. Мы зарегистрировали в парламенте пакет мирных законодательных инициатив и будем настаивать на их принятии. Нужно сделать все для того, чтобы следующий раунд переговоров в нормандском формате состоялся в установленные сроки и принес Украине мир", - подчеркнул политик.
Юрий Бойко, также отметил необходимость и важность прямых переговоров.
"Наша позиция не изменилась: необходимы переговоры с РФ и всеми сторонами конфликта, в том числе с представителями ОРДЛО, ради мира и спокойствия в государстве. Мы абсолютно уверены: в стране не будет никакого развития, пока не будет прекращена война и не будет возвращена стабильность", - сказал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".
по теме
Закон о труде: работника можно будет уволить за один день без выплат
Фракция оппозиционеров требует отмены закона о среднем образовании и всех антисоциальных законов
В "Опозиційній платформі - За життя" вимагають провести референдум та заборонити видачу кредитів під заставу землі іноземними компаніями
Аграрний комітет у закритому режимі продовжив розгляд змін до скандального закону про запровадження ринку землі. Опозиціонери пропонують внести понад 3 тисячі поправок
Масове вирубування лісів на Харківщині: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко вимагає покарати винуватців
Покласти край масовому вирубуванню лісів. Покарати винуватців за варварське знищення зелених насаджень на Харківщині вимагають представники "Опозиційної платформи - За життя"
Віктор Медведчук презентував план "Опозиційної платформи - За життя" повернення миру в Україну у Парижі
Шляхи врегуляювання конфлікту на Донбасі обговорювали сьогодні і в Парижі. Там відбулася зустріч українських депутатів із французськими колегами
Форум у Давосі: депутат "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська закликала об'єднати українське суспільство
Економічний успіх через досягнення миру. Україна має відкинути розбіжності і слідом за світовими тенденціями об'єднати суспільство