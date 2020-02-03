Мы внесли проект Постановления, который убирает иммунитет правительства. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время заседания Согласительного совета ВР в понедельник, 3 февраля.

Он отметил, что последние четыре месяца в стране падает промышленное производство. "Цифры катастрофические - минус 5-6% ежемесячно. Соответствующим образом это падение на 1% ВВП. На прошлой неделе я был в Харьковской области. Это промышленный регион, там много предприятий. Там падение промышленного производства за год составило 15% (декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.). А это сокращение рабочих мест, снижение поступлений в бюджет, которые уже провалены по январю. Это экономическая пропасть, в которую ведет страну это бездарное правительство", - сказал оппозиционный политик.

В качестве примера провальной работы Кабмина, Юрий Бойко привел состояние угольной отрасли, которая является базовой для энергетической безопасности страны. "Сегодня отсутствует политика государственной поддержки отрасли, вместо этого есть политика уничтожения. Из 33 государственных шахт запланировали оставить 4 и увеличить закупку угля в Польше, России, США, а наших шахтеров уволить с работы. Сегодня это планомерно воплощается в жизнь: не выплачивается зарплата угольщикам, не выделяются средства на модернизацию шахт", - подчеркнул парламентарий.

"Премьер-министр не понимает глубину проблемы и не знает, что с этим делать. Вместо того, чтобы заниматься реальным сектором экономики, пытается протащить через парламент законопроект "О труде". Это совершенно сознательное превращение работников в рабов. Возможность увольнения за сутки без объяснения причины, закрепление на законодательном уровне 6-дневной рабочей недели - всё это дополнительный "стимул" для людей уехать из страны и искать работу за рубежом. Тем более с учетом низких зарплат в Украине", - сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик акцентировал, что такое правительство нужно отправить в отставку. "Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку. Мы внесли проект постановления №2770, который снимает иммунитет с правительства. Каждый день его пребывания на работе - это шаг к пропасти", - подчеркнул Юрий Бойко.