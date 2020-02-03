По сообщению Государственной службы статистики Украины, задолженность по выплате заработной платы в стране на 1 января 2020 года составила 3 034 412 тыс. грн, что на 14,7% больше, чем на 1 января 2019-го.

Бесспорным лидером роста задолженности по заработной плате в Украине стала сфера образования, где за 2019 год задолженность по оплате труда увеличилась в 2,5 раза! Это и есть настоящее, а не задекларированное в предвыборных обещаниях отношение нынешней власти к преподавателям.

В других отраслях рост задолженности в 2019-м составил (1 января 2020 года к 1 января 2019 года):

- профессиональная и научно-техническая деятельность – 52% (действительно, такой технически передовой стране, как Украина, ученые "не нужны", поэтому "можно" им и не платить);

- сельское хозяйство – 42,1% (удивительный парадокс отечественного сельхозпроизводства: чем больше урожай, тем больше задолженность по зарплате тем, кто его, собственно говоря, и вырастил);

- оптовая и розничная торговля - 42,7%;

- здравоохранение – 25,1%. В самом деле, зачем платить медикам даже их мизерную зарплату? Их уехало-то за прошлый год из страны "только" 60 тыс. На наш век хватит. Или нет?

В промышленности рост задолженности по зарплате в 2019-м составил "всего" 15,4%. А промышленное производство в стране тем временем продолжает падать…

При этом, например, в "Укроборонпроме" пообещали до конца 2020 года снизить задолженность по зарплате вдвое. Интересно, какими бы темпами снижалась задолженность в оборонной промышленности, если бы гигантская зарплата ее руководства зависела от размера зарплат инженеров и рабочих и отсутствия задолженности по их выплате?

Самой стабильной сферой деятельности в Украине остается "государственное управление", где снижение задолженности по зарплате в 2019-м составило 16,9%. Заметьте, снижение, а не рост, как в большинстве иных сфер деятельности.

О сверхвысоких зарплатах и премиях украинских чиновников сказано в последнее время немало, но без статистических обобщений. Так что еще одна констатация того факта, что "слуги народа" (не в политическом, а в административно-чиновничьем смысле) думают в первую очередь о себе, а не о народе, будет правильной.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"