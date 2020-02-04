Дональд Тамп виявився профаном у географії [ Редактировать ]
Знову відзначився. Дональд Трамп привітав із перемогою у Суперкубку інший штат. Напередодні відбувся фінал чемпіонату США з американського футболу. Перемогла команда "Канзас-сіті Чіфс" - з міста Канзас-Сіті в штаті Міссурі.
Натомість Трамп написав у "Твіттері", що вітає з перемогою та пишається штатом Канзас. Користувачі соцмереж одразу звинуватили главу Білого Дому, що він лише вдає буцімто цікавиться американським футболом. Трамп швидко видалив твіт.
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