Дональд Трамп привітав із перемогою у Суперкубку інший штат

Знову відзначився. Дональд Трамп привітав із перемогою у Суперкубку інший штат. Напередодні відбувся фінал чемпіонату США з американського футболу. Перемогла команда "Канзас-сіті Чіфс" - з міста Канзас-Сіті в штаті Міссурі.

Натомість Трамп написав у "Твіттері", що вітає з перемогою та пишається штатом Канзас. Користувачі соцмереж одразу звинуватили главу Білого Дому, що він лише вдає буцімто цікавиться американським футболом. Трамп швидко видалив твіт.