Золотые серьги с жемчугом: что важно знать об этом украшении [ Редактировать ]
Среди камней жемчугу отводится особое место. Изделия с ним смотрятся утончённо, дорого и необычно. Жемчуг уместен и в повседневных, и в праздничных образах.
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Чем особенны золотые серьги с жемчугом и как не ошибиться с выбором
Серьги с жемчугом - универсальное ювелирное украшение. Такое изделие идеально дополняет образ женщины с любым цветом глаз и волос. С его помощью несложно создать роскошный и элегантный образ.
Жемчуг - камень жизнерадостности и любви. По цвету он бывает самым разным, что позволяет каждой женщине подобрать идеальный вариант.
Подбирая золотые серьги с жемчугом, нужно в первую очередь ориентироваться на тип камня. В продаже представлены модели с натуральными и с искусственно выращенными бусинами (это тоже природный продукт, но его выращивают на специальной ферме). Искусственный камень стоит дешевле, смотрится неплохо и достаточно качественный.
Идеально ровный жемчуг делают в условиях лаборатории, в то время как природа создаёт уникальные бусинки. Чем больше камень, тем в большую сумму он обойдётся.
Вне зависимости от того, какую модель серёжек вы выберете, непременно поинтересуйтесь у продавца, есть ли сертификат, подтверждающий качество товара. Это позволит не сомневаться в подлинности изделия.
Какие наряды сочетаются с серьгами с жемчугом
Классическая модель - золотые серьги с белыми бусинами. Такое украшение гармонирует с любым образом, будь то деловой костюм, праздничное платье или скромный сарафан. Сейчас очень популярны модели, которые прикрывают только мочку уха, а также висячие варианты. Ежедневные наряды стоит комбинировать с серёжками сдержанного дизайна.
Юным девушкам идеально подходят серьги с жемчугом розового или кремового цвета. Такой камень подчёркивает нежность возраста. Это отличный выбор для невест.
Женщинам старшего возраста прекрасно подойдут украшения с жемчугом золотистого, чёрного или серого цвета. Подобное изделие обойдётся в немалую сумму. Чёрный камень гармонирует с золотом и белого, и жёлтого цвета. Это лучшее решение для создания изысканного вечернего образа.
Модели с жемчугом и бриллиантами рекомендованы женщинам, которые любят обращать на себя внимание. В зависимости от вида украшения, оно может подойти и для вечернего, и для строгого образа.
Нюансы ухода за жемчугом
Чтобы золотые серьги с жемчугом выглядели достойно, за ними нужно правильно ухаживать. Здесь стоит прислушаться к следующим рекомендациям.
- Изделие нужно хранить в шкатулке, в специальном мешочке.
- Шкатулку лучше поместить в шкаф или в другое тёмное место.
- Важно не допускать воздействия химических реагентов на бусины.
- Для очищения украшения от загрязнений необходимо использовать мягкую сухую тряпочку. При необходимости можно воспользоваться картофельным крахмалом.
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