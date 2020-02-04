У Каліфорнії пасажир автобуса влаштував стрілянину [ Редактировать ]
У Каліфорнії чоловік відкрив вогонь по пасажирах автобуса. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Автобус слідував з Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. Всередині перебували 40 пасажирів. Після стрілянини зловмисник кинув зброю та вийшов з автобуса. Його невдовзі затримала поліція. Чому так вчинив - невідомо.
"Про злочин повідомив один із пасажирів. Наразі стрільця затримали. Ми з'ясовуємо всі обставини інциденту. Усім пораненим надали медичну допомогу. Я пропрацював в поліції вже 25 років і таке бачу вперше", - говорить Брайян Пеннінгс, сержант поліції.
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