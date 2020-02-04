Страхование от онкологических болезней: Гройсман намерен внедрить новую программу [ Редактировать ]
Во вторник, 4 февраля, экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что планирует ввести программу страхования от онкологических болезней. Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что сейчас в стране около миллиона онкобольных людей.
И это не просто статистика. Это миллион реальных жизней, миллионы человеческих судеб. В мире современных технологий рак - это не приговор. Для многих украинский приговором становится стоимость лечения.
В связи с этим, "парламент Гройсмана" планировал ввести в 2020 году программу страхования от онкологических болезней. По его мнению, сделать это реально.
И я предлагаю действующему правительству максимально активно взяться за реализацию этой идеи, которая поможет спасти тысячи, сотни тысяч людей!
Напомним, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний.
Ранее сообщалось, какие виды рака передаются по наследству, а также чем опасны родинки. Добавим, что ранее podrobnosti.ua писали о том, что в Украине диагностика онкозаболеваний станет бесплатной.
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