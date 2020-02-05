Это правительство не в состоянии решать ни экономические, ни социальные вопросы. Об этом 5 февраля в кулуарах Верховной Рады заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя проблемы с задолженностью по выплатам зарплат, пенсий и социальных платежей.

"Перебои с социальными выплатами мы видели уже в конце прошлого года. Во время моей рабочей поездки в Путивль Сумской области я узнал, что врачам в городской больнице с сентября не выплачивают зарплату. Это явление никуда не исчезнет, потому что нынешнее правительство не выполняет бюджет и не занимается реальным сектором экономики (по данным Минфина, в январе Госбюджет страны недовыполнен на 24,5% или 13,8 млрд грн. - ред.)", - отметил политик.

Такая же ситуация, по словам Юрия Бойко, и в угольной отрасли - огромная задолженность перед шахтерами уже стала причиной их забастовки и голодовки. Правительство проводит антигосударственную политику, направленную на уничтожение угольной отрасли, которая является основой энергобезопасности страны.

"Они продолжают бегать за кредитами и увеличивают задолженность государства через ОВГЗ. Это правительство не знает, что делать с экономикой, и я не вижу, чтобы они искали пути выхода из этой ситуации. Поэтому мы настаиваем на его отставке", - сказал Юрий Бойко.

Напомним, фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" внесла проект Постановления №2770, которым лишает правительство иммунитета. Кроме того, оппозиционные депутаты зарегистрировали проект Постановления №2747 о запрете повышения зарплат народным депутатам и проект Закона №2820 об ограничении размера заработной платы в государственном секторе.