Юрий Бойко: это правительство не в состоянии решать ни экономические, ни социальные вопросы [ Редактировать ]
Это правительство не в состоянии решать ни экономические, ни социальные вопросы. Об этом 5 февраля в кулуарах Верховной Рады заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя проблемы с задолженностью по выплатам зарплат, пенсий и социальных платежей.
"Перебои с социальными выплатами мы видели уже в конце прошлого года. Во время моей рабочей поездки в Путивль Сумской области я узнал, что врачам в городской больнице с сентября не выплачивают зарплату. Это явление никуда не исчезнет, потому что нынешнее правительство не выполняет бюджет и не занимается реальным сектором экономики (по данным Минфина, в январе Госбюджет страны недовыполнен на 24,5% или 13,8 млрд грн. - ред.)", - отметил политик.
Такая же ситуация, по словам Юрия Бойко, и в угольной отрасли - огромная задолженность перед шахтерами уже стала причиной их забастовки и голодовки. Правительство проводит антигосударственную политику, направленную на уничтожение угольной отрасли, которая является основой энергобезопасности страны.
"Они продолжают бегать за кредитами и увеличивают задолженность государства через ОВГЗ. Это правительство не знает, что делать с экономикой, и я не вижу, чтобы они искали пути выхода из этой ситуации. Поэтому мы настаиваем на его отставке", - сказал Юрий Бойко.
Напомним, фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" внесла проект Постановления №2770, которым лишает правительство иммунитета. Кроме того, оппозиционные депутаты зарегистрировали проект Постановления №2747 о запрете повышения зарплат народным депутатам и проект Закона №2820 об ограничении размера заработной платы в государственном секторе.
по теме
"Опозиційна платформа - За життя" вимагає розслідувати вбивства на Майдані та в одеському Будинку профспілок - Юрій Бойко
Опозиціонери вкотре наголосили: проведення розслідувань як подій на Майдані, так і заворушень в Одесі - для політсили залишається принциповим питанням. А рідним загиблих пообіцяли: винуватці зрештою будуть знайдені й покарані
Юрий Бойко - родственникам погибших 2 мая в Одессе: мы обязательно добьемся правды!
Сопредседатель фракции оппозиционеров считает, что нынешняя власть, как и ее предшественники, не заинтересована в расследование тех трагических событий
Юрий Бойко о зарплатах министров: у них нет совести и им плевать как живут миллионы людей
Народный депутат напомнил, что фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировала проект постановления, которое запрещает повышать зарплату парламентариям
Юрий Бойко: оппозиция не допустит принятия закона о рынке земли без референдума
Об этом в комментарии журналистам 16 января заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров
Юрий Бойко: правительство должно уйти в отставку - каждый день его пребывания во власти усугубляет экономический кризис в стране
Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады
Децентралізація знищить місцеве самоврядування в Україні - Юрій Бойко
Президентську ініціативу нардепи обговорювали ще до нового року. І ось нарешті законопроект з'явився на порядку денному. Але розглядати його обранці не поспішають. Застерігають: такий закон може повністю знищити місцеве самоврядування