Парламент должен принять законопроекты, которые откроют путь к проведению местных выборов на неподконтрольных территориях. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду, 5 февраля.

Он отметил, что украинская сторона взяла обязательство до следующей встречи в "нормандском формате" имплементировать законопроекты, которые откроют путь для политического урегулирования конфликта на Донбассе.

"В этом отношении наша фракция является локомотивом - мы уже подали необходимые законопроекты: законопроект об амнистии для тех, кто не убивал, законопроект об особом статусе для этих территорий, что записано в Минских соглашениях. Если эти законодательные инициативы будут приняты, то открывается прямой путь для проведения там местных выборов осенью и возвращения территорий и людей домой в Украину", - сказал Юрий Бойко.

"Мы надеемся, что у "слуг народа" возобладает здравый смысл и они пойдут по этому пути. В любом случае, мы к этому готовы", - подчеркнул парламентарий.

Политик также отметил, что проведение местных выборов на неподконтрольных территориях достаточно четко прописано в Минских соглашениях. "Они должны пройти по украинскому законодательству, с привлечением международных наблюдателей. По формуле Штайнмайера, которую подписала уже нынешняя власть, контроль над границей украинским пограничникам передается в день сразу после выборов. Не нужно ничего выдумывать, надо просто иметь политическую волю и идти по этому сценарию, не обращая внимания на националистические призывы людей, которые пять лет эксплуатировали тему войны и сегодня продолжают это делать", - акцентировал Юрий Бойко.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" зарегистрировала в парламенте пакет мирных инициатив, направленных на достижение мира в Украине, имплементацию Минских соглашений, "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", решение социальных и гуманитарных вопросов жителей Донбасса и др.