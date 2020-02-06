На лайнері зараз близько трьох тисяч семисот людей

Японську армію залучать до надання допомоги пасажирам круїзного судна, що стоїть на карантині поруч із портом Йокогама. За останніми даними на його борту вже 20 інфікованих.

Війська доправлятимуть провізію і товари першої необхідности. На лайнері зараз близько трьох тисяч семисот людей із понад 50 країн. Серед пасажирів і 25 українців. Натепер відомо, що серед перших недужих наших земляків немає.

"Ми підтверджуємо, що з 71-ї особи, яка пройшла тест на коронавірус - результати у десятьох виявилися позитивними. Цих людей ми заберемо з лайнера та госпіталізуємо. З них четверо громадяни Японії, двоє канадців, двоє американців та один житель Нової Зеландії та Тайваню. Наш пріоритет - запобігти поширенню хвороби на судні та допомогти інфікованим", - говорить Хіроко Отсубо, представник охорони здоров'я праці та добробуту Японії.