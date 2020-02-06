Коронавірус в Україні: медики отримали тест-системи [ Редактировать ]
В Україну доправили тест-системи для виявлення корона вірусу про це повідомили у центрі громадського здоров'я. Систем вистачить для 30 перевірок.
Водночас у відомстві зазначили, що за потреби Україні передадуть у кілька разів більше таких тестів. Також у МЗС запевнили, що за кілька днів з провінції Хубей вивезуть ще 54 українці.
Днями посольство отримало згоду від китайської влади на їхню евакуацію чартерним рейсом з міста Ухань.
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