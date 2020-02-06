Под Львовом водитель сбил целую семью: есть жертвы [ Редактировать ]
5 февраля в селе Лишня Дрогобычского района автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего один из них погиб. Об этом сообщает управление полиции Львовской области.
Известно, что 25-летний водитель автомобиля Opel Omega не справился с управлением и сбил четырех пешеходов.
От полученных травм 57-летняя женщина погибла на месте происшествия. Также телесные повреждения получили ее 7-летний внук, 33-летний сын и 58-летний мужчина. Водитель Opel задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Раньше сообщалось о том, что в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, а также у маршрутки на ходу отвалились колеса.
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