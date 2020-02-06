В Британии главный врач Крис Уитти заявил, что уже у троих человек подтвердили коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

"Очередной пациент получил положительный результат теста на коронавирус, в результате чего общее количество случаев в Великобритании возросло до трех", - заявил Витти.

Читайте также Коронавирус лишил жизни уже 565 человек

Он рассказал, что они работают над тем, чтобы определить все возможные контакты пациентов. А также, во Вьетнаме количество зараженных коронавирусом увеличилось до 12 человек.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.