Смертельный коронавирус: в Британии подтвердили третий случай заражения [ Редактировать ]
В Британии главный врач Крис Уитти заявил, что уже у троих человек подтвердили коронавирус. Об этом сообщает Reuters.
"Очередной пациент получил положительный результат теста на коронавирус, в результате чего общее количество случаев в Великобритании возросло до трех", - заявил Витти.
Он рассказал, что они работают над тем, чтобы определить все возможные контакты пациентов. А также, во Вьетнаме количество зараженных коронавирусом увеличилось до 12 человек.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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