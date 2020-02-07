Леся Никитюк в нижнем белье покорила пользователей сети (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк покорила пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию телеведущая сделала в популярной социальной сети Intagram.
На фото артистка позирует в нижнем белье.
Данная публикация вызвала бурю комментариев в сети: "Прекрасное сочетание! Блистательный контраст! Да и Вы Милая Леди очень даже Очаровательная в этом наряде! Вот действительно приятно радуете глаз", "Вай вай, аж зашевелилось что-то. Молодец, больше таких фоток" ,"Красотка" ,"Бомба-граната".
Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе. Также мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини.
Ранее Леся Никитюк случайно "засветила" грудь. А также показала чешское застолье. Звезда шокировала фото застолья с мамой.
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