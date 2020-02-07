Известная украинская телеведущая Леся Никитюк покорила пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию телеведущая сделала в популярной социальной сети Intagram.

На фото артистка позирует в нижнем белье.

Данная публикация вызвала бурю комментариев в сети: "Прекрасное сочетание! Блистательный контраст! Да и Вы Милая Леди очень даже Очаровательная в этом наряде! Вот действительно приятно радуете глаз", "Вай вай, аж зашевелилось что-то. Молодец, больше таких фоток" ,"Красотка" ,"Бомба-граната".

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