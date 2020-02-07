Лінії електропередач у східних та південних регіонах пошкодила негода. Через шквальний вітер та снігопади без живлення досі залишаються 203 населених пункти у восьми регіонах.

Найбільше постраждали Одеська, Херсонська та Дніпропетровська області, - повідомили у ДСНС. У відомстві зазначили, що рух транспорту на головних магістралях країни - забезпечено.

Синоптики кажуть, що вже сьогодні циклон почне відступати. А після вихідних прогнозують потепління.