Интернет-издание "Страна.ua" в материале "Как били и калечили милицию на Майдане" обнародовало списки правоохранителей, которые пострадали во время протестных акций, имевших место с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года. В это время были убиты 23 украинских правоохранителя, а 919 - ранены или травмированы.

Несмотря на то что личности причастных к гибели и травмированию работников милиции (Д. Липовой, И. Бубенчик, З. Парасюк, Н. Юскевич и другие) были установлены, к уголовной ответственности никто не привлечен, а доступ к материалам уголовных производств ограничен. Это может свидетельствовать о том, что следователи и прокуроры, расследующие "дела Майдана", путем ненадлежащего досудебного расследования и фальсификации материалов производств содействуют уклонению виновных от ответственности.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что материалы этого журналистского расследования указывают на наличие в действиях лиц, чьи фамилии названы, признаков уголовных преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 27, статьями 263, 345, 348 УК Украины (организация незаконного обращения с оружием, насилие над работниками правоохранительных органов и посягательство на их жизнь).

Украина как правовое государство должна обеспечить объективное расследование преступлений, совершенных против представителей правоохранительных органов, добиться вынесения справедливого приговора виновным в совершении таких действий.

Депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратятся в Государственное бюро расследований с требованием начать уголовное производство по этим фактам. Уверены, что столь массовое применение силы против украинских правоохранителей, выполнявших свой долг, станет важным фактором объективной оценки событий на Майдане. Уверены, что время дать такую оценку, основанную на фактах и документах, а не политических лозунгах - настало.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"