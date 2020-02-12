В среду, 12 февраля, в Киеве, под здание Кабимина водители пригнали десятки фур. Митингующие решили так выразить свое недовольство из-за простоев на украинской границе а также через разрешения на международные автоперевозки. Об этом сообщает агентство УНН.

Возле Кабмина люди пришли с плакатами: "Требуем обеспечить прозрачность процедуры выдачи и использования разрешений". Водители также требуют усовершенствовать электронную программу бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки.

Протестующие требуют отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия. Так, они решили приехать под здание Кабмина.

Напомним, что вьезд в Киев заблокирован. На трассе "Одесса-Киев" затруднен проезд автомобилей. Это происходит из-за протестов дальнобойщиков, которые заблокировали одну из полос на трассе.