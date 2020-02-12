В Сингапуре количество зараженных коронавирусом стремительно растет [ Редактировать ]
По состоянию на 12 февраля в Сингапуре коронавирусом COVID-19 заразилось еще несколько человек. Количество зараженных возросло до 50. Об этом сообщает South China Morning Post.
Из них 8 человек сейчас находятся в критическом состоянии. А также, 15 пациентов успешно вылечились и отправились домой.
Как сообщил министр здравоохранения Сингапура Ган Ким Йонга, гражанам "необходимо готовиться к худшему". Власти не могут контролировать распространение коронавируса.
"Мы не знаем, насколько успешными будут все эти меры по сдерживанию, которые мы приняли. Мы сделаем все возможное, но если понадобиться, то, вполне возможно, придется активизировать и ввести дополнительные меры", - сообщил Министр национального развития Лоуренс Вонг
Мы писали о том, что смертельному коронавирусу дали официальное название. Вирусу дали название, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
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