По состоянию на 12 февраля в Сингапуре коронавирусом COVID-19 заразилось еще несколько человек. Количество зараженных возросло до 50. Об этом сообщает South China Morning Post.

Из них 8 человек сейчас находятся в критическом состоянии. А также, 15 пациентов успешно вылечились и отправились домой.

Как сообщил министр здравоохранения Сингапура Ган Ким Йонга, гражанам "необходимо готовиться к худшему". Власти не могут контролировать распространение коронавируса.

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"Мы не знаем, насколько успешными будут все эти меры по сдерживанию, которые мы приняли. Мы сделаем все возможное, но если понадобиться, то, вполне возможно, придется активизировать и ввести дополнительные меры", - сообщил Министр национального развития Лоуренс Вонг

Мы писали о том, что смертельному коронавирусу дали официальное название. Вирусу дали название, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.