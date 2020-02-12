Центральна виборча комісія призначила позачергові вибори в 179 окрузі на Харківщині. Нардеп від цього округу, Олексій Кучер, склав повноваження на початку грудня - після призначення головою Харківської обладміністрації.

Одна з перших запропонувала свою кандидатуру в окрузі харків'янка Юлія Світлична. Сьогодні вона подала в НАЗК електронну декларацію. Докладніше про кандидатку - далі.

Юлія Світлична має вагомий досвід управлінця. Протягом останніх трьох років очолювала Харківську обласну державну адміністрацію. І доволі успішно. До речі, вона - єдина голова обладміністрації, яку не замінили, щойно змінилася влада. Вона ще п'ять місяців продовжувала керувати регіоном.

За час її роботи Харківщина стабільно посідала перші місця в рейтингу Кабміну за показниками макроекономічного розвитку. У регіоні почали розвивати великі інфраструктурні об'єкти. Відновили головні автомагістралі, які з'єднують обласний центр із сусідніми областями: Сумською, Донецькою та Дніпропетровською. Відкрили обласну філармонію. Заклали підвалини для будівництва нового онкоцентру.

Юлія Світлична отримала найвищий рівень довіри людей у регіоні. За підрахунками аналітичного порталу "Слово і діло", показник виконання обіцянок сягнув 92 відсотків - найвищий в Україні.

Юлія Світлична здобула авторитет і в міжнародних партнерів. За три роки область відвідали понад 700 іноземних делегацій та майже 200 повноважних послів.

Юлія Світлична є віце-президентом Палати регіонів Конгресу регіональних влад Ради Європи. На цю посаду її обирали двічі. А також представником України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи. Тож багато програм в області фінансували міжнародні організації. Завдяки цьому на Харківщині відремонтували лікарні, школи, реконструювали житло для переселенців. У регіон повернулися авіаперевізники. І сьогодні з аеропорту Харкова вони здійснюють майже 20 прямих рейсів у інші країни світу.