В четверг, 13 января, в Киеве в Центральной поликлинике Голосеевского района случилось происшествие. Известно, что 40-летний пациент скончался в очереди на прием ко врачу. Об этом podrobnosti.ua узнали из собственных источников.

По предварительной информации, мужчине стало плохо в очереди на гастроскопию. При этом, в больнице, как оказалось, не нашлось ни одного врача, чтобы оказать пациенту первую неотложную помощь.

"За врачами первой помощи в аптеку бежали люди из очереди. "Скорую" ждали 30 минут... Врачи поликлиники не могли ничего сделать. Как они говорили - просто нечем. Мужчину не спасли. "Скорая" лишь констатировала смерть", - написала возмущенная местная жительница.

Ранее мы сообщали, что в бассейне ВСУ умер мужчина. А также мужчина скончался посреди собеседования. Кроме того, в Киеве 19-летнего парня нашли повешенным в лесу.