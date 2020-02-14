Бойовики застосували на Донбасі великокаліберні міномети [ Редактировать ]
Російські окупанти напередодні обстріляли позиції ЗСУ неподалік Новотошківського із забороненого міномета 82 калібру. Ворог випустив 6 мін. Загалом за добу бойовики 5 разів відкривали вогонь по українських захисниках. Атакували з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В українському війську без втрат.
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