Многие годы идут споры о том, какой шоколад полезнее: черный или молочный? Темный шоколад имеет явно лучшую репутацию, чем молочный. Но оправдано ли это для тех, кто худеет?

Темный шоколад часто считается более здоровой альтернативой молочному. Однако различия настолько малы, что переход на него вряд ли имеет какой-либо смысл. Об этом передает newsyou.info.

Темный шоколад можно при похудении?

Важной причиной хорошей репутации темного шоколада является то, что он содержит больше так называемых полифенолов, которые, например, оказывают противовоспалительное действие. Но именно поэтому никто не должен есть лишний темный шоколад. При здоровой диете людям все равно следует употреблять полифинолы из фруктов и овощей.

Темный шоколад менее калорийный?

И темный шоколад, и молочный, являются «калорийными бомбами»: темный шоколад содержит всего на несколько килокалорий меньше. Содержание сахара ниже, это плюс, но в нем часто больше жиров. В целом, различий для худеющего человека практически нет.

Совет: время от времени, сознательное наслаждайтесь шоколадом, тем его видом, который вам больше нравится. Шоколад становится проблемой только в том случае, если вы слишком часто его едите.

Как сократить потребление шоколада

Для того, чтобы справиться с потреблением шоколада, рекомендуется не запасаться большими плитками, не держать их у себя дома. Его лучше упаковывать по отдельности, разделив на дольки, и есть по одной порции несколько раз в неделю (или месяц).

И если вы все еще едите слишком много, вы можете предварительно разделить шоколад на порции, и хранить его в морозильной камере. Тогда вы позволите отдельным кусочкам таять во рту, вместо того, чтобы есть целые плитки.

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