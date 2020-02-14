Авіакомпаніі засудили підвищення ставки за аеронавігаційне обслуговування в районі аеродрому "Бориспіль" [ Редактировать ]
Авіакомпаніі одноголосно засудили підвищення ставки за аеронавігаційне обслуговування в районі аеродрому "Бориспіль" на 89%. А також одноголосно підтримали позицію щодо неможливості примусового вилучення у підприємтсва попередньо передоплачених авіакомпаніями коштів на розвиток інфраструктури шляхом сплати аеропортових зборів. Такі рішення було прийнято в ході засідання Аеропортового Комітету ДП МА "Бориспіль".
Так, в ході засідання одноголосно було вирішено:
- Визнати прийнятним механізм співробітництва та консультацій, викладений у Положенні про Аеропортовий комітет ДП МА "Бориспіль" від 04.02.2020 року.
- Направити до Міністерства Інфраструктури України, КМУ та комітету ВР інформацію щодо неприпустимості спрямування до держбюджету коштів, запланованих на розвиток інфраструктури Аеропорту.
- Направити до Міністерства Інфраструктури України інформацію щодо неприпустимості прийняття проекту Наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Ставок плати за послуги аеронавігаційного обслуговування ПС у повітряному просторі України", та поінформувати всі зацікавлені сторони про недостовірну інформацію, викладену у Пояснювальній записки до проекту документу.
- Засідання Комітету проводити не менш ніж раз на квартал (по можливості та наявності питань - щомісячно). Пропозиції по питаннях для включення до порядку денного направляти Голові Комітету.
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