Авіакомпаніі одноголосно засудили підвищення ставки за аеронавігаційне обслуговування в районі аеродрому "Бориспіль" на 89%. А також одноголосно підтримали позицію щодо неможливості примусового вилучення у підприємтсва попередньо передоплачених авіакомпаніями коштів на розвиток інфраструктури шляхом сплати аеропортових зборів. Такі рішення було прийнято в ході засідання Аеропортового Комітету ДП МА "Бориспіль".

Так, в ході засідання одноголосно було вирішено: