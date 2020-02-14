В столичном спортзале произошла стрельба [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, в Соломенском районе Киева в одном из спортивных залов произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в пятницу.
По данным следователей, между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы мешал тренировке другого. В ходе спора один из посетителей достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента, а затем сбежал с места происшествия.
Врачи на месте предоставили 28-летнему раненому необходимую медицинскую помощь. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и проводит розыск правонарушителя.
Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также в Киеве произошла жуткая перестрелка. Кроме того, в Афганистане произошла перестрелка.
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