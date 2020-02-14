В пятницу, 14 февраля, в Соломенском районе Киева в одном из спортивных залов произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в пятницу.

По данным следователей, между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы мешал тренировке другого. В ходе спора один из посетителей достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента, а затем сбежал с места происшествия.

Врачи на месте предоставили 28-летнему раненому необходимую медицинскую помощь. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и проводит розыск правонарушителя.

Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также в Киеве произошла жуткая перестрелка. Кроме того, в Афганистане произошла перестрелка.