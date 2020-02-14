Полиция под дилетантским руководством прокуратуры не смогла отстоять в суде права одесситов и признать незаконным строительство апартаментов под видом яхт-клуба на Французском бульваре. Об этом сообщает издание "Апостроф".

Прокуратура Одесской области под руководством Максима Вихора поторопилась присвоить себе лавры в наложении ареста на земельный участок на Французском бульваре, 1/5, а также в получении доступа к проекту застройки. Фирма-разработчик проекта будущей стройки "Конмар" решила обжаловать в суде решение Приморского суда от 4 декабря 2019 года и выиграла дело. Одесский апелляционный суд 14 января 2020 года отменил постановление Приморского суда о предоставлении полиции доступа к проекту застройки пляжа бывшего санатория "Россия". Причиной отказа послужила неграмотность правоохранителей при регистрации уголовного производства. Полицией было открыто уголовное производство по статье "Самоуправство", которое должно предполагать наличие заявителя, то есть пострадавшего, а такого пострадавшего не нашлось. Столь непрофессиональные действия наших правоохранителей могут свидетельствовать либо о некомпетентности, либо о некой договоренности "сдать" дело в интересах заказчика строительства. Помимо этого, полиция под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области совершила и ряд других ляпов.

Статья 356 УК "Самоуправство" предусматривает, что самовольные действия лиц должны оспариваться другими гражданами, предприятиями или организациями, чьи права могли быть нарушены. В зале судебного заседания прокурор подтвердил, что на тот момент никаких заявлений о произвольных действиях застройщика не поступало. Соответственно, уголовное производство по данной статье не могло быть начато прокурором или полицией.

Вторая причина, по которой апелляционный суд отменил решение Приморского суда это то, что при рассмотрении первой инстанцией ходатайства полиции об изъятии документов, отсутствовали представители фирмы-проектировщика "Конмар". Тем самым "Конмар" был лишен права изложить свою позицию относительно законности временного доступа к их документам и изъятии оригиналов.

Ну и третьей причиной удовлетворения жалобы ООО "Конмар" послужило то, что полиция не смогла доказать в суде необходимость изъятия документов и проекта застройки у фирмы, а также о существующей угрозе изменения или уничтожения проекта.

Когда следователи ходатайствовали в Приморском суде об изъятии документов, то они не доказали факт самовольной установки забора и не были проведены какие-либо следственные действия относительно установления лиц, чьи интересы и права могли быть нарушены из-за установки забора.

Все вышеописанные действия полиции и прокуратуры при расследовании дела о незаконном строительстве апартаментов под видом яхт-клуба на месте пляжа бывшего санатория "Россия" можно считать провальными. По сути, в прокуратуре не могли не знать о том, что для открытия уголовного производства по статье "Самоуправство" нужен заявитель, то есть пострадавшее лицо. Все это наталкивает на мысль, что дело было преднамеренно "слито".

Аналогичный провал случился и с арестом земельного участка. 28 января 2020 года Приморский райсуд по ходатайству фирмы-арендатора "Варда-Плюс" снял арест с земельного участка площадью 0,6844 га. Прокурор не смог доказать в суде, что данный земельный участок служит вещественным доказательством, так как не были назначены какие-либо экспертизы в ходе досудебного расследования, которые могли бы подтвердить подозрения подчиненных прокурора Максима Вихора.

Напомним, фирма-застройщик "Мегалайн" планирует возвести 157 апартаментов и паркинг на Французском бульваре, 1/5. Участок площадью 0,6844 будет застроен тремя зданиями высотой от 4 до 11 этажей. Первое здание будет состоять из 88 комнат, второе здание из 18 комнат, а третье из 47 комнат отдыха, которые, на самом деле, окажутся квартирами под продажу.

АВ августе 2018 года Одесский горсовет отдал в аренду ООО "Варда Плюс" земельный участок площадью 0,6844 га сроком на 10 лет для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий яхт-клуба со спасательной станцией.