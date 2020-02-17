13-летний Богдан, недавно еще такой живой и энергичный мальчишка, с трудом делает каждый новый вдох в реанимации киевского Института сердца. Ребенку срочно нужна пересадка сердца.

Мальчик, который никогда не имел проблем со здоровьем, неожиданно стал реципиентом.

В конце января 2018 года у него поднялась температура, появился кашель, симптомы банального ОРВИ. Через неделю Богдан пошел в школу, а когда вернулся домой, то пожаловался на боли в животе и тошноту.

Через день симптомы пропали, но еще через день вернулись и усилились. Мама вызвала "скорую", думала, что у мальчика приступ аппендицита, его отвезли в Днепр, где он впервые попал в реанимацию.

Сейчас Богдану поставлен диагноз "дилатационная кардиомиопатия со сниженным сокращением левого желудочка сердца". Это основная часть диагноза, есть еще и недостаточность всех сердечных клапанов, и начальная легочная гипертензия.

Мальчику необходима срочная пересадка сердца, поскольку его сердечко растягивается и, увеличиваясь в размерах, в какой-то момент может просто остановиться. Спасти Богдана может только трансплантация, но поездку в Белоруссию мальчик не выдержит, его сердце может остановиться. Единственная возможность подарить ему жизнь, это установить механическое сердце, чтобы он смог дождаться донорского, когда станет взрослее.

Стоимость такого расходного материала огромна, более 5 миллионов гривен. Мама Богдана, Ирина Михайловна Хорольская, и старшая сестра Валентина просто не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно, поэтому обращаются с мольбой о помощи ко всем неравнодушным людям. Богдан очень рано потерял отца и рос с осознанием того, что он главный мужчина в доме.

Сейчас состояние ребенка критическое. Ему срочно нужна пересадка, так как его сердце уже дважды останавливалось.