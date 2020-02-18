16 февраля у причала 2-к Карантинного мола ошвартовалось судно SYMPHONIY SEA, которое прибыло из порта Фенит (Ирландия). Оно доставило в Одесский порт 4 козловых контейнерных перегружателя на пневмоходу RTG производства LIEBHERR для ДП "Контейнерный Терминал Одесса" (КТО).

Краны прибыли в разобранном виде, и после монтажа будут установлены на новой складской территории Карантинного мола, входящей в состав 4-го пускового комплекса. Комплекс, строительство которого начато в 2018 г., будет оборудован шестью полосами для хранения и обработки контейнеров с использованием тыловых перегружателей RTG. Осенью нынешнего года 4-й пусковой комплекс планируется ввести в эксплуатацию.

- Сумма инвестиций на приобретение новой техники составила более 6 млн. евро. Необходимость этих вложений обусловлена ежегодным ростом объема перевалки контейнеров нашей компанией. Новые краны фирмы LIEBHERR имеют ряд технических преимуществ, нацеленных на снижение эксплуатационных расходов, а также они более экологичные, за счет более современных двигателей. В нынешнем году приобретаем еще два новых ричстакера и вилочный погрузчик. - рассказал генеральный директор ДП "КТО" Анастас Коккин.

По словам вице-президента по общественно-политическим отношениям, посла муниципалитета г.Гамбурга в Украине Светланы Яровой, материнская компания HHLA с первых дней учреждения стивидорной компании в Одесском порту инвестировала средства в ее развитие, техническое оснащение.

- На протяжении 19 лет, в течение которых наша компания осуществляет свою деятельность в Одесском порту, руководство холдинга HHLA делало все для того, чтобы ДП "КТО" был лидером контейнерного рынка Украины. Общие инвестиции в развитие составили более 170 млн. Евро. Львиная доля этих инвестиций приходится на реализацию проекта "Карантинный мол", который в конечном итоге осуществит нашу давнюю мечту - переваливать ежегодно более 1 млн. TEU. Наша компания- наглядный пример того, как немецкие инвестиции работают на имидж Одесского порта и способствуют укреплению экономики Украины. Это сигнал для потенциальных инвесторов о том, что вкладывать инвестиции в нашу страну, выгодно, - отметила С. Яровая.

- ДП "КТО" - один из давних и надежных партнеров Одесского порта, - сказал начальник ОФ ГП "АМПУ" Руслан Сахаутдинов. - Наше сотрудничество важно во всех отношениях. В первую очередь, сотрудничество, построенное на взаимовыгодной основе, скреплено совместной реализацией одного из самых масштабных проектов в морской отрасли Украины- "Карантинный мол". Компания не только выполняет свои инвестиционные обязательства, но к тому же постоянно внедряет новейшие технологии, в том числе IT-технологии. В итоге инвестиции, вложенные в развитие ДП "КТО", - это реальный вклад в экономику Украины. Пополняя парк перегрузочной техники, компания повышает интенсивность обработки флота, способствует росту грузооборота порта. Следовательно, увеличатся доходы и отчисления в государственный бюджет.

Будучи лидером контейнерного рынка Украины, ДП "КТО" постоянно наращивает перевалку контейнеров и других генеральных грузов. По словам исполнительного директора по коммерции Игоря Яровенко, за первый месяц 2020 г. коллектив переработал 34,023 тыс. TEU, что на 25 % больше, чем в январе 2019 г.

- Компания постоянно развивается, технически оснащается, внедряет самые современные технологии. С 18 февраля ДП "КТО" совместно с администрацией Одесского порта предоставляет своим клиентам новый бесплатный сервис. Для поэтапного перехода на электронный документооборот мы внедряем высокотехнологичный веб-портал, предусматривающий заблаговременное оформление в электронном виде документов для въезда на территорию Одесского порта и приемного акта для ввоза контейнера на терминал. Уже на этом этапе новшество позволит оптимизировать документооборот и сократить время оформления автомашин с экспортными и порожними контейнерами, следующими на терминал ДП "КТО", - проинформировал И.Яровенко.