Російські найманці здійснили напередодні найбільшу з 2018 року атаку. Бойовики 18 разів обстріляли українських військових. Атакували позиції ООС із заборонених Мінськими угодами великокаліберних артилерійських систем, танкового озброєння, мінометів, а також із БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під ворожий вогонь потрапили захисники Березового, Кримського, Новотошківського, Хутора Вільного, Золотого-4, Попасної та Луганського. Українське військо зазнало втрат - один військовослужбовець загинув, троє - поранені та ще двоє - мають бойове ураження.