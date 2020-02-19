На Донбасі бойовики здійснили найбільшу з 2018 року атаку [ Редактировать ]
Російські найманці здійснили напередодні найбільшу з 2018 року атаку. Бойовики 18 разів обстріляли українських військових. Атакували позиції ООС із заборонених Мінськими угодами великокаліберних артилерійських систем, танкового озброєння, мінометів, а також із БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Під ворожий вогонь потрапили захисники Березового, Кримського, Новотошківського, Хутора Вільного, Золотого-4, Попасної та Луганського. Українське військо зазнало втрат - один військовослужбовець загинув, троє - поранені та ще двоє - мають бойове ураження.
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