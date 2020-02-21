Поліція розслідує масові заворушення у Нових Санжарах [ Редактировать ]
24 людини затримані, 9 поліцейських постраждали, - такі результати заворушень у Нових Санжарах Полтавської області.
Нагадаємо, тамтешні жителі зустріли протестами евакуйованих з Ухані. Люди вийшли на вулицю, щойно з'явилася інформація про майбутнє місце карантину. Ідеться про медичний центр Національної гвардії України "Нові Санжари". Місцеві палили шини та блокували рух автобусів. Розійшлися з-під медичного центру близько опівночі.
У поліції за фактом заворушень у Нових Санжарах відкрили два кримінальні провадження: масові заворушення та погроза або насильство щодо працівника поліції.
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