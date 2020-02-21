Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь" к международному Дню родного языка

Конституция Украины и международные конвенции, подписанные нашей страной, гарантируют всем украинским гражданам право свободно использовать и развивать свой родной язык. Это право - одно из фундаментальных оснований, на котором возможно построение демократического и цивилизованного государства. Гарантии развития родного языка для каждой национальной общины - важное условие для сохранения межнационального мира в стране и формирование добрососедских отношений с другими народами.

Но сегодня в Украине сложилась иная ситуация. Мы столкнулись с вызовами националистического экстремизма и ксенофобии, которые наносят удар по единству и целостности нашей страны, ведут к конфликтам и межнациональной вражде.

Политика культурной дискриминации, которую проводит украинская власть, лишает граждан их естественного человеческого права на родной язык. Принятые законы о государственном языке, об образовании превращают миллионы русскоязычных граждан Украины, представителей других национальных общин в людей низшего сорта. Это блокирует возможности для диалога о восстановлении мира в Украине.

Несмотря на недовольство граждан, критику международной общественности, политика ущемления культурных прав продолжается. Власть не реагирует на рекомендации правозащитных организаций, в том числе Венецианской комиссии. Отказывается отменять дискриминационные законы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает против политики языковых запретов, квот и ограничений. Мы добьемся отмены всех унизительных и антиконституционных законов. Обеспечим надежные гарантии для развития всех национальных языков и культур нашей страны. Путем диалога и компромисса вернем в Украину мир, демократию и защитим права человека!