В Черниговской области в одном из сел произошла трагедия. Мать нашла повешенным малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Отмечается, что вечером 19 февраля в полицию поступило соответствующее сообщение об инциденте.

"Во время проверки работники полиции установили, что 5-летнего ребенка без признаков жизни было обнаружено во дворе частного хозяйства около 18 часов. Тело мальчика обнаружила мать и сразу вызвала медиков. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Мать объяснила полицейским, что сын вышел, а через некоторое время его нашли повешенным", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз, начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").

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