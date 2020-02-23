В Пекине за 6 дней построили завод [ Редактировать ]
В Китае, в городе Пекин за шесть дней из промышленного здания создали новый завод по производству защитных масок. Власти сделали это, чтобы удовлетворить повышенный спрос на медицинские маски из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Xinhua.
В субботу, 22 февраля строительство завода завершили. В Китае установили рекорд по скорости сооружения в столице страны. Подобное здание для сооружения требует минимум месяц времени.
Власти предполагают, что завод сможет производить 250 тысяч масок в день.
Мы писали, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет. Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Напомним, 20 февраля в связи с размещением эвакуированных украинцев в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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