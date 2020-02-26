В этот день принято прощать и просить прощения/ Фото: Pixabay

Каждый год перед первым днем Великого поста в Украине отмечают Прощеное воскресенье. В 2020 году оно выпадает на 1 марта.

Это важный религиозный праздник, ведь считается, что если у людей нет взаимного прощения обид, то пост теряет свой высокий смысл.

Поэтому в первую очередь в этот день нужно простить и попросить прощения самому, отпустив все невзгоды и обиды. Такой ритуал является главной традицией этого праздника.

Также в этот день с самого утра в церкви на богослужении в церкви читают отрывок из Евангелия от Матфея:

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Напомним, что за неделю до Великого поста в Украине празднуют Масленицу. В это время принято гадать. Смотрите, как узнать свою судьбу.