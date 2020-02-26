Когда Прощеное воскресенье в 2020 году [ Редактировать ]
Каждый год перед первым днем Великого поста в Украине отмечают Прощеное воскресенье. В 2020 году оно выпадает на 1 марта.
Это важный религиозный праздник, ведь считается, что если у людей нет взаимного прощения обид, то пост теряет свой высокий смысл.
Поэтому в первую очередь в этот день нужно простить и попросить прощения самому, отпустив все невзгоды и обиды. Такой ритуал является главной традицией этого праздника.
Также в этот день с самого утра в церкви на богослужении в церкви читают отрывок из Евангелия от Матфея:
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
Напомним, что за неделю до Великого поста в Украине празднуют Масленицу. В это время принято гадать. Смотрите, как узнать свою судьбу.
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