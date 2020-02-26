Пожар под Киевом/ Фото: ГСЧС в Киевской области

Под Киевом в селе Старое Бориспольского района во вторник, 25 февраля, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

Пожар возник в комнате одноэтажной летней кухни размером 64 квадратных метров на территории частного сектора по улице Днепровской.

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"Во время тушения пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших граждан мужского пола 1973 и 1962 года рождения", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали.

Причина возгорания, а также сумма убытков устанавливается. На месте работала оперативно-следственная группа Национальной полиции для выяснения обстоятельств гибели граждан.

Напомним, недавно в Одессе произошел жуткий пожар, есть жертвы. Также во время пожара в США заживо сгорели 8 человек.

Ранее мы писали о том, что нарушение правил пожарной безопасности будут наказывать большими штрафами.