Под Киевом двое мужчин сгорели заживо [ Редактировать ]
Под Киевом в селе Старое Бориспольского района во вторник, 25 февраля, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.
Пожар возник в комнате одноэтажной летней кухни размером 64 квадратных метров на территории частного сектора по улице Днепровской.
"Во время тушения пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших граждан мужского пола 1973 и 1962 года рождения", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидировали.
Причина возгорания, а также сумма убытков устанавливается. На месте работала оперативно-следственная группа Национальной полиции для выяснения обстоятельств гибели граждан.
Напомним, недавно в Одессе произошел жуткий пожар, есть жертвы. Также во время пожара в США заживо сгорели 8 человек.
Ранее мы писали о том, что нарушение правил пожарной безопасности будут наказывать большими штрафами.
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