Все чаще люди начинают пользоваться модными приложениями по доставке еды. С одной стороны - это удобно, хоть и не всегда быстро. С другой - можно стать жертвой обмана. В редакцию Podrobnosti.ua поступила жалоба о том, как компания UberEats обманывает людей.

Так, по словам пострадавших, они сделали заказ в приложении UberEats в 10:38. Форма оплаты - карта. Суммарно получилось ровно на 600 гривен, которые сразу же были сняты после оформления заказа.

Как было сказано в уведомлении, еда должна была приехать по адресу к 11.35. Однако позже, в 11.35, на телефон поступило уведомление о том, что курьер задерживается и заказ прибудет в 11.55. После чего, в указанное время вместо курьера, пришло только сообщение "Заказ доставлен". Таким образом, у людей с карты снялись деньги в размере 600 гривен, а еду они так и не получили.

Отметим, что никакой связи с курьером клиент не имел. В свою очередь, он видит только его имя и фото.

Кроме того, связаться с компанией оказалось практически невозможным. Ни в приложении, ни на сайте нет ни одного номера телефона. Горячая линия поддержки клиентов также отсутствует. Все, что можно сделать в этой ситуации, оставить сообщение в приложении. Именно это и сделал недовольный клиент. Однако по прошествии 4 часов с ним так никто и не связался.

Куда делись деньги и заказ - так и осталось загадкой.

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