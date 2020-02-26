Маємо втрати у війську. Вранці загинув військовослужбовець Об'єднаних сил. За інформацією штабу ООС, боєць підірвався на вибуховому пристрої.

На фронті окупанти продовжують провокаційні обстріли - від початку доби ворог чотири рази атакував наші позиції. Двічі під ворожий вогонь потрапили оборонці Мар'їнки.

Там, окрім гранатометів і стрілецької зброї, бойовики застосували 120 міномети. Ще дві атаки російські найманці здійснили на півдні Донеччини, поблизу Павлополя.