На Донбасі військовий підірвався на вибуховому пристрої [ Редактировать ]
Маємо втрати у війську. Вранці загинув військовослужбовець Об'єднаних сил. За інформацією штабу ООС, боєць підірвався на вибуховому пристрої.
На фронті окупанти продовжують провокаційні обстріли - від початку доби ворог чотири рази атакував наші позиції. Двічі під ворожий вогонь потрапили оборонці Мар'їнки.
Там, окрім гранатометів і стрілецької зброї, бойовики застосували 120 міномети. Ще дві атаки російські найманці здійснили на півдні Донеччини, поблизу Павлополя.
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