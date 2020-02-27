В четверг, 27 февраля, под Львовом отец застрелил собственного сына из ружья из-за бытового конфликта. Об этом сообщает "УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.".

В полицию позвонила сотрудники "скорой" и сообщили о том, что в доме они обнаружили тело мужчины, с ранением в груди. Как выяснила полиция, 34-летнего мужчину застрелил его отец.

Между ними возник бытовой конфликт, во время которого отец выстрелил из охотничего ружья в сына.

"Орудие убийства изъято, будем устанавливать происхождение ружья и на законных основаниях ли оно хранилось. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, в ближайшее время суд изберет для него меру пресечения", - сказал полицейский.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

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