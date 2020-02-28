В Харькове засняли на видео дрифтера, который решил испытать удачу и выполнить опасные трюки посреди проезжей части. Соответствующая публикация появилась на странице "Оперативний" в Facebook.

"Неадекватный дрифтер на BMW в городе Харьков. Кстати, недалеко от этого места упоротость водителей унесла 6 жизней, но видимо это никого ничему не учит", - сказано в сообщении.

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