Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Социологи выяснили, что три четверти украинских граждан считают, что государство должно обеспечить русскоязычным украинцам право учиться на родном языке и разговаривать на русском с представителями власти. Вскрылась правда об истинном отношении людей к языковому вопросу, и это вызвало истерику у националистов. Началась кампания травли и шельмования социологов, чьи исследования всего лишь отразили общественное мнение.

Никакие истерики ксенофобов не могут изменить реального отношения украинских граждан к политике языковой дискриминации и унижения человеческого достоинства, которую продолжает нынешняя власть. Людей возмущает, когда их делят на сорта, когда им говорят, что они "недограждане". Они требуют, чтобы это прекратилось.

Украинский народ устал от обанкротившихся радикалов и националистов, которые мешают возвращению в нашу страну мира, диалога и единства. Единственная причина, по которой эти политические неудачники до сих пор пытаются навязывать свою идеологию обществу, – это трусость и попустительство власти, обманувшей надежды людей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживает запрос общества на прекращение репрессий против русского языка и языков других национальных общин. Громады имеют права самим решать, на каком языке учиться детям, разговаривать в магазине и общаться с чиновниками.

Мы требуем выполнения Конституции Украины, обеспечения всех гарантированных нею прав и свобод. Требуем отмены всех дискриминационных и антидемократических языковых и образовательных законов, которые позорят Украину и сеют межнациональную рознь!