Народ требует отмены дискриминации русского языка, и никакие истерики националистов не отменят этой правды [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Социологи выяснили, что три четверти украинских граждан считают, что государство должно обеспечить русскоязычным украинцам право учиться на родном языке и разговаривать на русском с представителями власти. Вскрылась правда об истинном отношении людей к языковому вопросу, и это вызвало истерику у националистов. Началась кампания травли и шельмования социологов, чьи исследования всего лишь отразили общественное мнение.
Никакие истерики ксенофобов не могут изменить реального отношения украинских граждан к политике языковой дискриминации и унижения человеческого достоинства, которую продолжает нынешняя власть. Людей возмущает, когда их делят на сорта, когда им говорят, что они "недограждане". Они требуют, чтобы это прекратилось.
Украинский народ устал от обанкротившихся радикалов и националистов, которые мешают возвращению в нашу страну мира, диалога и единства. Единственная причина, по которой эти политические неудачники до сих пор пытаются навязывать свою идеологию обществу, – это трусость и попустительство власти, обманувшей надежды людей.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживает запрос общества на прекращение репрессий против русского языка и языков других национальных общин. Громады имеют права самим решать, на каком языке учиться детям, разговаривать в магазине и общаться с чиновниками.
Мы требуем выполнения Конституции Украины, обеспечения всех гарантированных нею прав и свобод. Требуем отмены всех дискриминационных и антидемократических языковых и образовательных законов, которые позорят Украину и сеют межнациональную рознь!
по теме
Решение КСУ относительно "судебной реформы" не позволило сделать Верховный Суд ручным
Решение Конституционного Суда Украины, который признал незаконной ликвидацию Верховного Суда Украины как наивысшего судебного органа, ставит крест на попытках власти сделать правосудие в Украине карманным
Украинская власть, предложив уничтожать книги, переплюнула нацистскую Германию
Директор государственного учреждения "Украинский институт книги" Александра Коваль требует "вычищать библиотеки от советского фонда"
"Опозиційна платформа - За життя" отримала відзнаку від жителів блокадного Ленінграду в Одесі
В Одесі сьогодні відбулися заходи з приводу 75-тиріччя Великої Перемоги та 76-ої річниці звільнення Ленінграда від фашистської блокади
Свободное использование родного языка - неотъемлемое право человека
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь" к международному Дню родного языка
Юрий Бойко: ситуация с эвакуацией из Китая - приговор всем горе-реформаторам системы здравоохранения
Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко